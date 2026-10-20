A Banda Marcial de Arnoso obteve uma proposta de apoio de 12.500 euros da Direção-Geral das Artes (DGARTES) para a concretização do projeto «Ecos Antoninos».
O ponto de partida são as Festas Antoninas, reconhecidas como património cultural imaterial nacional. É com esta inspiração que vai ser criada uma obra original do compositor Nuno Jacinto, residente em Arnoso Santa Eulália.
A proposta artística vai cruzar e valorizar tradições, a identidade cultural e a criação musical contemporânea.
A Direção-Geral das Artes (DGARTES) atribui este apoio no âmbito da Linha de Financiamento Complementar às Bandas de Música e Filarmónicas. Cabe à Banda Marcial de Arnoso aproveitar para valorizar o papel das bandas filarmónicas enquanto agentes de dinamização cultural, capazes de preservar tradições, promover novas criações e aproximar o património das comunidades.
Para esta instituição, este apoio constitui um «importante reconhecimento do trabalho desenvolvido e uma oportunidade para reforçar a sua intervenção cultural, através de um projeto que aproxima a tradição antonina da música de banda e da criação contemporânea».