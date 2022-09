Famalicão: Banda Myllenium dá concerto na Feira de Artesanato e Gastronomia

Depois da atuação de Augusto Canário, na noite desta terça-feira, o programa de animação da Feira de Artesanato e Gastronomia de VN Famalicão prossegue esta quarta-feira, às 21h30, com um concerto da Banda Myllenium.

Para quinta-feira, a partir das 21 horas, está reservada uma noite de fado com a ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado e Sara Correia. Na sexta-feira, às 21h30, decorre um Encontro de Tunas Académicas com Magistuna, Tuna Académica Feminina da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (Vila Nova de Famalicão), Literatuna, Tuna de Letras da Universidade do Minho (Braga) e Tuna Académica da Universidade Lusíada (Vila Nova de Famalicão).

Os cantares ao desafio, Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, às 16 horas, e os concertos dos Quatroclaves e Daniel Pereira Cristo preenchem a noite de sábado.

Já o último dia do certame, domingo, contempla, às 16 horas, as atuações do Rancho Folclórico Flor do Monte (Carreira), Rancho Folclórico São Miguel-o-Anjo (Calendário) e Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane. Para fecho, a partir das 18 horas, há Dança Contemporânea pela Academia GINDANÇA.