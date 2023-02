Famalicão: Bandeira da Ucrânia hasteada nos Paços do Concelho

Famalicão: Team Transfradelos no campeonato com três carros

O Team Transfradelos avança para a edição 2023 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com três carros, as Toyota Hilux T1 de Tiago e Edgar Reis e o JMP, da categoria T3, de Daniel Silva. Os três pilotos vão estar na linha de partida da Baja TT Montes Alentejanos, que se disputa este fim de semana.

Tiago Reis, vice-campeão nacional, parte com o propósito de lutar pelos primeiros lugares e dar o melhor na prova inaugural, ainda à espera de um novo carro que estará disponível na segunda prova do CPTT.

Edgar Reis, acompanhado por Tiago Neves, também numa Toyota Hilux T1, vai iniciar a terceira temporada no campeonato, com a ambição de superar o que conseguiu em 2022.

O outro carro do Team Transfradelos está nas mãos de Daniel Silva, que tem a seu lado Filipe Martins, com um JMP T3. A Baja TT Montes Alentejanos é a estreia do piloto nesta categoria e, apesar de tudo ser novo, avança com ambição e a experiência adquirida com a Nissan Navara do ano passado.

De referir, ainda, que a assistência ao Mercedes Proto T1 de Sérgio Matos/Sebastião Domingues será também feita pela equipa do Team Transfradelos.

A primeira prova do CPTT começa esta sexta-feira com o prólogo, e prossegue no sábado e domingo com dois Setores Seletivos de 145km.