Famalicão: Barão volta ser a distinguido pela Restaurant Guru

O Moto Clube de Nine promove, a 18 de setembro, a bênção dos capacetes no Santuário de Fátima. A iniciativa é aberta a sócios e amigos que devem fazer a inscrição (limitada a 70 pessoas), até aos dia 13 do mesmo mês, na sede do clube, à quarta, sexta, sábado e domingo.

A participação nesta iniciativa tem um custo de 27,50 euros (sócios) e 30 euros (não sócios).

A saída para esta deslocação a Fátima está marcada para as 7 horas, estando prevista a chegada ao Santuário às 10 horas. O almoço é às 13h30, num restaurante em Leiria.