Famalicão: Bárbara Sá promete aos ninenses «serviço público atento, rigoroso e humano»

Com o lema “Sempre com os ninenses, com disponibilidade e confiança!”, Bárbara Sá apresentou-se a Nine. Foi no passado sábado, no Largo de Santo António, que a candidata da coligação Mais Ação, Mais Famalicão disse ao que vem. A atual tesoureira da autarquia local vincou a sua determinação «em dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos», afirmando que sua candidatura representa «uma linha de continuidade assente no conhecimento real da freguesia e no compromisso com um serviço público atento, rigoroso e humano».

Com referências elogiosas ao atual presidente da Junta e agora mandatário, Paulo Oliveira, e a todos os que contribuíram para «transformar Nine numa freguesia de excelência», Bárbara Sá deu conta do «impacto» dos investimentos municipais em Nine nos últimos anos. «A freguesia beneficiou do maior investimento municipal da sua história, com obras estruturantes como o Espaço Multiusos, o novo Centro de Saúde, o Parque de Lazer de Santo António, a requalificação do polo desportivo, a melhoria e repavimentação de arruamentos e a expansão da rede de saneamento».

E o futuro que pretende inclui, por exemplo, a instalação de passadiços na ecovia do Rio Este, a construção de balneários e infraestruturas de apoio à prática desportiva, o reforço dos apoios sociais e associativos, bem como um polo de atendimento municipal em Nine. «Continuemos a trabalhar por Nine, sempre com os ninenses e com a disponibilidade que sempre tivemos e a confiança que nos é reconhecida», declarou a candidata.

Mário Passos, recandidato pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, reforçou a importância «de dar continuidade ao trabalho de proximidade e de compromisso com a comunidade». Na terra de onde é natural, o candidato considerou que Bárbara Sá é merecedora «da confiança de todos. Tens uma enorme credibilidade. Eu acredito piamente em ti».

A apresentação, onde estiveram também João Nascimento, atual presidente da Assembleia Municipal, e a mandatária para a juventude, Vitória Rosa, terminou com Mário Passos a sublinhar «o orgulho de ver a freguesia a afirmar-se com força e identidade», concluiu.