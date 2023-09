Famalicão: Basquetebol do FAC começa competição na Taça de Portugal

Póvoa de Varzim: Dia termina com cinco pessoas resgatadas do mar em risco de afogamento

O dia desta quinta-feira ficou marcada por 5 salvamentos no mar da Póvoa de Varzim.

Depois de um resgate de três menores, na Praia do Enseada, os meios voltaram a ser acionados para um novo salvamento, desta feita na Praia do Esteiro, em A-Ver-o-Mar.

No socorro a dois banhistas esteve a equipa do Serviço Anual de Assistência Balnear (SAAB) e da Autoridade Marítima Nacional.

As vítimas não correm risco de vida mas foram encaminhadas para a unidade hospitalar local.

Com a subida das temperaturas e o fim da época balnear, as praias da região da Póvoa de Varzim estão sem vigilância, no entanto, numa medida recente da Câmara Municipal de Vila do Conde, o concelho vizinho conta com um serviço inovador (SAAB – Serviço Anual de Assistência Balnear) que reforça a segurança fora de época.