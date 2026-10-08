A equipa sénior de basquetebol do FAC inicia, este sábado, a época desportiva. O primeiro jogo a sério conta para a segunda eliminatória da Taça de Portugal e será disputado no Pavilhão Municipal, a partir das 21 horas, com o FC Gaia.
O campeonato nacional da 1.ª divisão, série A, começa no fim de semana seguinte. Na noite do dia 17, novamente jogo em casa, às 21 horas, desta feita com o Club 5Basket.
Francisco Simões é treinador da equipa sénior do Famalicense AC para a época 2026/2027, substituindo no cargo Armando Andrade que serviu o clube durante sete épocas.