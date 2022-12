Famalicão: Basquetebol do FAC invicto no nacional da 2.ª divisão

Na jornada 8 do nacional da 2.ª divisão, zona Norte B, o FAC somou mais uma vitória e segue invicto no primeiro lugar, com 14 pontos, mais dois que o NCR Valongo equipa que recebe no próximo sábado, às 18 horas, no Pavilhão Municipal.

Na última jornada, disputada no passado sábado, em Matosinhos, diante do Guifões SC Sub-23, o Famalicense controlou o jogo de princípio a fim, terminando com um esclarecedor 61-83.