Famalicão: Basquetebol do FAC joga em casa segunda jornada da 1.ª divisão

Depois da vitória (3-1), na Madeira, sobre o Marítimo, o SC Cabeçudense/FC Famalicão prepara a receção ao Arsenal da Maia. O jogo, da quinta jornada do nacional da 2.ª divisão de futsal, joga-se sábado, às 17h30, no Pavilhão das Lameiras.

O conjunto famalicense, que tem menos um jogo, está, tal como líder Dínamo Sanjoanense, invicto na prova e tenciona «dar continuidade ao bom momento que estamos a passar».

Palavras do treinador Ricardo Costa que diz conhecer «muito bem o adversário e estamos avisados para as dificuldades que iremos ter». O Arsenal da Maia, que soma 5 pontos em quatro partidas, «é uma equipa muito bem orientada e está a surpreender quem não tinha o devido conhecimento sobre o trabalho que está a desenvolver. Iremos encontrar uma equipa a defender em bloco baixo e a tentar aproveitar as transições». As dificuldades que Ricardo Costa antecipa resultam do facto do adversário, em quatro jogos, uma vitória, dois empates e uma derrota «com o primeiro classificado», avisa o técnico.

A vitória do Famalicão na Madeira, no domingo passado, «foi tão importante como as outras. Trabalhar sobre vitórias é sempre moralizador e faz-nos acreditar, ainda mais, nos processos. Importa realçar que a nossa equipa tem 8 atletas novos, situação que leva a que as dinâmicas demorem mais tempo a serem assimiladas, contudo eles têm sido incríveis na forma como se dedicam ao trabalho».