Famalicão: Basquetebol do FAC mais perto da subida

O atleta do FAC, Rui Gomes, em deslocação ao Estádio do Dragão, teve como adversários atletas do BCPorto e venceu os dois jogos do seu grupo, garantindo, deste modo, o primeiro lugar da sua série.

Carlos Veloso, por ser cabeça de série, recebeu atletas do Leixões e do BCPorto. Saiu derrotado do primeiro jogo, mas redimiu-se no segundo, com uma vitória que também lhe garante o primeiro lugar do seu grupo.

Neste próximo fim de semana, Camilo Silva vai tentar a sua passagem em deslocação a Leixões, onde terá como opositores atletas do C. Norton de Matos e do Leixões SC.

O Campeonato Nacional de Equipas de bilhar será retomado a 6 de abril com a equipa “A” do FAC a deslocar-se ao Estádio do Bessa e a “B” a casa dos Fenianos Portuenses.