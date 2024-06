Famalicão: Bastonário dos Farmacêuticos reúne com vereadora da Saúde

O Município de Famalicão aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo, um pacote de apoios a diversas freguesias, no montante de 685.246,34 euros. Mais 51.357 euros para Requião, numa delegação de competências.

A freguesia de Lousado recebe 9.655,00 euros para a reabilitação do salão da Casa do Povo de Lousado; para a Rua do Bico de Cima e Rua Bico de Baixo, da Freguesia de Cruz, são 30.125,40 euros; a freguesia de Fradelos, para obras de construção de espaço polivalente, 2.ª fase, tem autorização de um apoio de 149.352,73 euros; também para a segunda fase do espaço polivalente de Nine há um apoio de 149.119,25 euros; 17.240,50 euros para a construção de rede de águas pluviais na Rua Futebol Clube de Landim; a construção de um muro na Rua das Caseiras, em Oliveira Stª Maria, terá uma ajuda de 9.659,93 euros; Vilarinho das Cambas está a construir um Parque de Lazer e vai receber 147.901,61 euros, correspondente à segunda fase; o município transfere para a União de Freguesias de Arnoso (Stª Eulália e Stª Maria) e Sezures 149.710,77 euros para a 2.ª fase da Casa de Arnoso (Stª Maria) – espaço polivalente; o Parque de Lazer da Lagoa está na primeira fase e a União de Freguesias de Avidos e Lagoa foi contemplada com 22.481 euros.

A Câmara autorizou, ainda, um contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município e a Junta de Freguesia de Requião, no valor de 51.357,00 euros, para a construção de um muro em resultado do alargamento que será feito na Rua Padre António do Xisto (CM 1507).