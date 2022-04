Famalicão: Bateram em carro estacionado e fugiram, proprietário procura por testemunhas

O FAC é o novo líder da zona norte do nacional da segunda divisão de hóquei em patins. A equipa famalicense goleou, este sábado o Valença, por 9-4, e beneficiou do empate, 3-3, do Riba d’Ave Sifamir em casa do CH Carvalhos.

Estão cumpridas 21 jornadas e as duas formações famalicenses estão separadas por um ponto. FAC com 53 e Riba d’Ave com 52 pontos. Faltam cinco jornadas para o final da competição.