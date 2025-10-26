Famalicão: Batman recolheu a solidariedade de clubes e associações

Depois da vitória na Taça de Portugal, mas com três empates consecutivos na I Liga, o FC Famalicão voltou a somar três pontos. Na tarde deste domingo, na nona jornada da principal divisão nacional, no dérbi minhoto com o Vitória SC, valeram os golos de Mathias de Amorim, ainda na primeira parte, após uma boa jogada coletiva famalicense, e de Sorriso, no último minuto do encontro.

A primeira parte começou equilibrada, mas, no cômputo geral, foi mais do Famalicão, mas também com o Vitória a tentar aproveitar algumas investidas. Os avisos famalicenses foram alguns e materializou a sua supremacia aos 42 minutos, por Mathias de Amorim, após centro de Rodrigo Pinheiro a que Gustavo Sá, com uma boa simulação, deixa o médio na cara do golo para abrir o ativo. O Famalicão teve sempre mais bola e conseguiu uma maior superioridade ofensiva no último quarto de hora. Passou a descobrir os espaços, anulou a pressão contrária e chegou ao golo inaugural.

A segunda parte foi mais estratégica por parte do Famalicão, com o Vitória a começar com mais iniciativa, mas só aos 57 minutos houve algum perigo, após um livre que bateu na barreira e passou muito perto do poste direito de Carevic.

Aos 74 minutos, foi a vez do Famalicão ameaçar com perigo, mas o remate de Elisor, descaído sobre a esquerda e com um adversário sobre si, saiu fraco e à figura do guarda-redes do Vitória.

O Famalicão esteve sempre confortável, nunca recuando em demasia no terreno. Nesse sentido, aos 79 minutos, nova grande oportunidade, esta desperdiçada por Sorriso que, ao sétimo minuto para lá dos 90, redimiu-se ao finalizar um bonito contra-ataque quando o Vitória estava “todo” no meio campo contrário. Coube a Gil Dias, que entrara na segunda parte, a assistência para o 2-0.

Um triunfo justo que coloca os famalicenses com 16 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de novembro, a equipa de Hugo Oliveira visita o Nacional.