Famalicão: BE acusa Bracar de insolvência “pelas costas” e exige intervenção urgente da Câmara Municipal

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Nova de Famalicão manifestou “profunda solidariedade” com os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa sediada em Gavião, que enfrentam um processo de insolvência. Em comunicado, o partido classifica a atuação da administração como “desumana”, acusando a empresa de esconder a situação real de quem ali trabalha.

Segundo o Bloco, os funcionários foram confrontados com o processo de insolvência apenas após este já estar em curso, tendo passado as últimas duas semanas numa “paralisia forçada” por falta de matéria-prima e dá conta ainda do atraso no pagamento de salários e subsídio de natal.

Em comunicado o partido afirma que “é inaceitável que uma empresa encerre as portas deixando dezenas de pessoas ao abandono, sem informações sobre o seu futuro e sem os rendimentos que lhes são devidos por direito”.

Face ao que considera um “atropelo aos direitos laborais”, o Bloco de Esquerda apela à intervenção do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social para garantir apoios de emergência, assim como da Câmara Municipal de Famalicão na procura por soluções junto do tecido empresarial do concelho para evitar desemprego de longa duração.

O Bloco de Esquerda garante que vai acompanhar de perto a luta pela “justiça e dignidade” das 40 famílias afetadas.