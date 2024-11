Famalicão: BE pede intervenção do Governo para ajudar trabalhadores da Sinovir

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou, esta segunda-feira, o Governo sobre a situação dos trabalhadores da Sinovir, empresa de calçado de S. Simão de Novais que entrou em insolvência no início de outubro e deixou 80 pessoas no desemprego.

O BE mostra-se solidário e pede uma intervenção governativa, dado que «há salários em atraso, não têm qualquer apoio social e não podem procurar novos empregos por estarem ainda formalmente vinculadas à empresa».

Socorrendo-se de informações do Sindicato do Calçado, Malas e Afins, Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes, o BE recorda que os trabalhadores, no final de setembro, foram informados do despedimento e de que todos os seus direitos seriam assegurados, «o que não está a acontecer». Esta situação coloca muitas famílias em dificuldades financeiras.

O Bloco de Esquerda considera que é preciso «uma intervenção do Governo, de forma a garantir todos os direitos» dos trabalhadores. No documento, assinado pelo deputado José Soeiro, o Bloco quer saber se o Governo tem conhecimento da situação «e que medidas está a tomar, ou pensa vir a tomar, de modo a garantir o cumprimento da lei nesta empresa».