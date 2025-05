Famalicão: BE questiona o Governo sobre o despedimento coletivo na Coindu

As seleções nacionais sub-18 e sub-23 femininas vão entrar em ação e das listas de convocadas constam Mafalda Nunes, algarvia que joga no FC Famalicão, a famalicense Adriana Rocha, que joga do Estoril (estas foram chamadas para as sub-23), enquanto que a famalicense Victória Leite, do SC Braga, consta das convocadas para as sub-18.

As sub-23 vão defrontar, a 1 de junho, a Espanha, em Madrid, em jogo de preparação, sendo que a concentração começa a 27 de maio para um plano de treinos até ao dia do jogo.

As sub-18 jogam com a Noruega, num duplo confronto de preparação, nos dias 28 e 30 de maio, no Estádio Municipal de Vendas Novas.