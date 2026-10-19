Na manhã deste domingo, nos 10 km da Meia Maratona de Famalicão, a atleta famalicense estreou-se com as cores da Associação Moinho de Vermoim e conseguiu o segundo lugar. Na mesma distância, e para além do bom resultado de Beatriz Fernandes, realce, ainda, para a vitória de Cláudia Pereira, em F50.

Na Meia Maratona, Andreia Cunha foi segunda em F40; Mariana Machado venceu em F35 e Rosa Araújo foi terceira em F60.

Para além da participação destes e de outros atletas, também eles com bons resultados na prova famalicense, a AMVE teve outros corredores em ação. Sérgio Rodrigues, em M35, foi terceiro nos 10 km da Corrida dos Bombeiros e, em Tregosa, Marco Silva foi quarto classificado.