Famalicão: Beatriz Fernandes é Campeã Nacional de Milha

A Comissão Política da Juventude Social Democrata de Vila Nova de Famalicão traça um balanço positivo do primeiro ano de mandato, que se assinalou este domingo. A estrutura, liderada por Daniela Torres, destaca «o percurso de proximidade, dinamismo e forte compromisso com a juventude famalicense»

Entre as iniciativas para «dar voz aos jovens» e reforçar o «dinamismo económico e a fixação de talento», a JSD valoriza a apresentação e aprovação, em Assembleia Municipal, de uma moção para a dinamização de espaços de co-working e valorização do talento jovem em Vila Nova de Famalicão.

A JSD menciona, também, a realização de eleições em diversos núcleos territoriais, permitindo «a expansão a mais freguesias e o reforço da sua proximidade aos jovens». Em paralelo, realizou iniciativas de formação política, como o ciclo “Politicamente Falando”, «contribuindo para a capacitação e envolvimento cívico das novas gerações», apontou.

Neste primeiro ano de mandato, assinala, ainda, a aproximação aos jovens através de uma «comunicação mais direta, moderna e eficaz».

Sobre o restante período do mandato, a JSD de Famalicão diz que «encara o futuro com verdadeiro sentido de responsabilidade e ambição. Reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar em prol dos jovens do concelho e o seu intuito de uma participação cada vez mais ativa por parte dos mesmos».