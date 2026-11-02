No passado sábado, 31 de outubro, a Associação Moinho de Vermoim conquistou, em Guimarães, vários títulos regionais de cross, particularmente no setor feminino. Realce para Beatriz Fernandes, campeã absoluta e Sara Duarte a ser segunda na prova.

No Cross dos Conquistadores, a AMVE venceu em quase todos os escalões; Andreia Cunha – F40; Mariana Machado – F35; Cláudia Pereira – F50 e Marta Carvalho – F45. Estes resultados permitiram o título coletivo em Masters.

No dia em que o clube celebrou 20 anos, também a equipa masculina teve uma prestação digna, terminando no 6º lugar em termos absolutos.