Famalicão: Beatriz Fernandes vence 10km da “meia” de Guimarães

Famalicão: Iniciativa Liberal visita Engenho e elogia capacidade de resposta e a ambição de crescimento
Na passada quinta-feira, a Iniciativa Liberal visitou a Engenho para melhor conhecer a oferta e projetos futuros desta Instituição Particular de Solidariedade Social.
O tema da resposta aos mais novos dominou a reunião, cuja comitiva, liderada por Paulo Ricardo Lopes, integrou três antigos alunos da instituição.
No encontro, foram abordadas questões relevantes, como o papel do setor social e a necessidade de o valorizar, a necessidade de equiparar o estatuto dos educadores da creche e pré-escolar, de articular melhor a resposta do pré-escolar público e social (garantindo que não há saída de crianças já após o começo do ano), bem como a necessidade de continuar a investir na melhoria das condições das infraestruturas da instituição e promover o aumento da sua oferta.
A comitiva Liberal também visitou as instalações do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social que funciona na Engenho, que sob o lema “Ser… Feliz em Famalicão”. A IL fala de «um trabalho relevante na inclusão de pessoas com diversos problemas sociais», que terá continuidade nos próximos anos. Em nota de imprensa, o partido lança o repto aos futuros presidentes de junta «para que ajudem a sinalizar cidadãos que possam necessitar desta ajuda».
Famalicão: Formação com três vitórias e uma derrota
No passado fim de semana jogou-se mais uma jornada dos diferentes campeonatos nacionais dos escalões de formação.
Nos sub-19, o Famalicão venceu, 1-2, em casa do Rio Ave, como golos de Simão Neto e Telmo Alves; os sub-17, na receção à AD Sanjoanense, venceram por 3-0. Eduardo Martins, Filipe Magalhães e Wagner Barros foram os autores dos golos.
A equipa sub-16 também venceu o Rio Ave, 2-0, com golos de Nuno Miguel e Miguel Magalhães; a única derrota (1-2) aconteceu, também com o Rio Ave. Nesta partida o tento famalicense resultou de um autogolo.
Na classificação, com 9 jornadas, os sub-19 são terceiros, com 18 pontos; na próxima jornada, a 19 de outubro, recebe o Gil Vicente.
Os sub-17, em 8 jornadas, somam 13 pontos e ocupam o terceiro lugar; na próxima jornada, no dia 19 de outubro, visita o Tondela.
A equipa sub-15 soma seis pontos em seis jogos; no próximo sábado visita o líder FC Porto.
Nas quatro partidas disputadas na 2.ª divisão, os sub-16 lideram com pleno de vitórias e 12 pontos; na próxima jornada, domingo, visita o Boavista.
Famalicão: «Onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo»
“A Caminhada pelo Futuro”, um comício e um sunset mostrou, segundo a coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS), «um mar de gente, um mar de esperança, união e confiança por mais futuro para Vila Nova de Famalicão». A declaração é de Mário Passos depois da jornada de campanha que decorreu durante a tarde deste domingo.
O candidato fala de «uma multidão» que encheu as ruas da cidade com a caminhada, a que se seguiu o comício. No Parque de Sinçães, Mário Passos expressou a sua «gratidão e confiança. Esta onda de apoio mostra que Famalicão quer continuar a caminhar rumo a um futuro de desenvolvimento e dinamismo. Estou profundamente grato por cada famalicense que aqui esteve e sinto que juntos formamos uma força que acredita no poder da proximidade e do trabalho feito com seriedade e compromisso».
O mandatário concelhio, Paulo Cunha, descreveu «o entusiasmo vivido» como «um sinal claro da confiança dos famalicenses no projeto liderado por Mário Passos». O eurodeputado e líder da distrital do PSD notou ser «extraordinário ver esta mobilização e energia que vem de todos os cantos do concelho». E, olhando para o que falta de campanha, considerou que «é com esta força que vamos até ao último dia, com uma campanha mobilizada e confiante rumo às eleições do dia 12 de outubro».
A festa prosseguiu com o “Na Vila Sunset”, organizado a pelas juventudes partidárias JSD e JP.
Jesuítas de Sto Tirso, Tíbias de Braga e Tortas de Guimarães na lista dos “Piores Doces de Portugal”
O famoso guia gastronómico internacional TasteAtlas divulgou recentemente a lista dos piores doces portugueses, e três especialidades do Norte estão entre os menos apreciados. Segundo o ranking, o jesuíta de Santo Tirso, a tíbia de Braga e as tortas de Guimarães figuram entre os doces tradicionais que menos conquistaram o paladar dos utilizadores da plataforma.
O jesuíta, de Santo Tirso, é um dos ícones da doçaria conventual portuguesa, feito com camadas de massa folhada e um glacê de açúcar no topo. Já a tíbia de Braga é um pastel em forma de meia-lua, recheado com creme de pasteleiro, que há décadas faz parte das vitrines das pastelarias bracarenses. Por fim, as tortas de Guimarães, com recheio de chila e amêndoa envolto em massa fina, são outro símbolo da doçaria minhota, com origem conventual e longa tradição.
Apesar de estarem entre os “piores” segundo as avaliações recolhidas pelo TasteAtlas, estes doces continuam a ser muito procurados e a fazer parte da identidade gastronómica das suas regiões. Afinal, nem todos os paladares são iguais, e no Norte há quem garanta que estes três clássicos continuam a ser… de comer e chorar por mais.
Famalicão: Sandra Pimenta defende prioridade à economia local
«Entendemos que a economia local promove relações de proximidade, confiança e cooperação entre as pessoas. E isso deve ser o foco de uma estratégia que coloque o desenvolvimento económico local como prioridade», defende Sandra Pimenta, no âmbito de uma visita ao mercado colorido, que teve lugar na praça D. Maria II, no passado fim de semana.
A propósito da economia local, o PAN critica o executivo por «apenas se preocupar com as exportações e deixar ao abandono o centro da cidade, que apresenta mais de 70 lojas vazias». Acrescenta que «é lamentável ouvir o mesmo discurso de sempre, quando temos projetos locais, familiares, a precisar de tanto apoio. Temos um centro da cidade vazio, e rendas exorbitantes a serem pedidas. Não entendemos».
O PAN quer «incentivar projetos que pensem a comunidade como um todo, que tragam mais-valias económicas e sustentáveis, e que pensem o futuro de Famalicão como um lugar em que se valoriza a inovação, a identidade e o empreendedorismo».
Construir comunidades mais justas, dinâmicas, que ofereçam produtos e serviços de alto valor acrescentado e sustentável é o foco do partido.
Famalicão: Teresa Campos quer Requião mais limpa e organizada
«A sustentabilidade começa em casa. Quero uma freguesia de Requião mais limpa, mais verde e mais organizada, onde cada cidadão sinta orgulho em viver», afirma Teresa Campos, candidata do Chega à freguesia de Requião, que se apresenta com o lema «Com experiência e dedicação, ao serviço da nossa terra».
Teresa Adélia Campos Pinto, de 41 anos, natural de Requião, é licenciada em Gestão de Empresas, proprietária de uma empresa de reciclagem de cones têxteis e paletes plásticas, sediada nesta freguesia.
Como medidas concretas, Teresa Campos quer reforço da limpeza e manutenção dos espaços públicos; melhoria da iluminação e da segurança; criação de um plano de ordenamento do trânsito e estacionamento; apoio a famílias, jovens e idosos, com programas de inclusão; valorização do associativismo, da cultural e desporto; gestão transparente e participativa, com prestação de contas.
Para o CHEGA, «Teresa Campos é um exemplo de cidadania ativa e responsabilidade ambiental, que demonstra que o partido também aposta em autarcas empreendedores e comprometidos com o futuro sustentável das suas comunidades».