Famalicão: Beatriz Passos conquista título nacional de triatlo de média distância

O grupo de finalistas da sala dos 5 anos da AML – Associação de Moradores das Lameiras visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, numa iniciativa que procurou promover a educação para a cidadania e aproximar os mais novos das forças de segurança.

A atividade faz parte do plano de ações pedagógicas da instituição e proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes conhecer de perto o funcionamento da PSP e o papel fundamental que desempenha na proteção da comunidade.

Um dos momentos fundamentais da visita foi a segurança rodoviária, tema trabalhado de forma prática e acessível, com o objetivo de sensibilizar as crianças para comportamentos corretos enquanto peões e passageiros, pela adoção de atitudes responsáveis desde a infância.

Para o presidente da direção da AML, Jorge Faria, «estas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças, pois permite-lhes aprender de forma prática e estabelecer uma relação de confiança com as forças de segurança». Realça, ainda, que «experiências como esta contribuem para formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e atentos às regras de convivência em sociedade».