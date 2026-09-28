Em Itália, a famalicense nadou 3,8 km, pedalou durante 180km e ainda fez uma maratona (42,2km), tudo em 10h12m47s. Um bom desempenho de Beatriz Passos, de 29 anos, na primeira participação num IronMan, sendo a quinta melhor no escalão 25-29 e décima sexta da geral feminina.

Aconteceu no passado dia 19 de setembro e a triatleta famalicense, que representa o Grupo Desportivo da Goma, dá conta que a participação resulta de muitos meses de dedicação e resiliência. «Uma preparação marcada por alguns percalços, com duas fraturas de stress na anca e uma lesão no ombro; por isso, chegar à linha de partida já foi uma vitória», revela.

Beatriz Passos conta que na natação teve de nadar junto a centenas de medusas, no ciclismo enfrentou o vento forte e chuva torrencial em parte do percurso, enquanto que a corrida, «o meu ponto forte», a favorecia porque apresentava um percurso plano.

Fazer o IronMan «foi um sonho tornado realidade; completar esta preparação e usufruir do bom resultado obtido, numa estreia, ainda por cima numa prova internacional, com inúmeros atletas de todo o mundo, foi excelente».

Beatriz deixa agradecimentos vários a quem a ajudou a enfrentar esta prova de superação.