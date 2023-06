Famalicão: Beatriz Pereira é campeã nacional

O espaço de criação e programação artística, The Village, em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, abriu um open call para artistas do concelho interessados em gravar uma extended play (EP) no seu estúdio. O prazo de submissão de candidaturas ao projeto “EP/SODIUM” está a decorrer até 28 de julho, através do site https://thevillagevnf.com/.

Serão selecionados até quatro projetos musicais, sem restrição de estilo musical, e os resultados serão revelados a 14 de agosto.

Os projetos selecionados terão a oportunidade de gravar até cinco músicas originais, em formato EP e com minutagem condizente, nas instalações do The Village na antiga escola primária de Meães, em Calendário.

The Village é um espaço de criação criado em 2020 por jovens famalicenses e, além de funcionar como incubadora artística focada maioritariamente na vertente musical, permite também acolher artistas e projetos locais, nacionais e internacionais através do formato de residência artística.

Saiba mais em https://thevillagevnf.com/ ou então as redes sociais do The Village (@thevillagevnf).