Famalicão: Beatriz Pereira na Volta a Portugal

Mário Passos visitou o Grupo Primor, por considerar um projeto empresarial valorizador do território e carregado de inovação. Pedro Pinto, presidente do conselho executivo do Grupo Primor, explicou ao autarca que na empresa «procuramos novos sabores, produtos mais suaves, com baixo teor de sal ou de gordura, e temos tido bons resultado a avaliar pelo sucesso da gama clean label do bacon com pimenta e alho ou dos produtos que temos como escolha do consumidor há vários anos consecutivos, como o fiambre, as salsichas para churrasco e o bacon». Isto acontece porque, na empresa, realçou Pedro Pinto, «a inovação e o desenvolvimento, aliados à investigação, estão presentes naquilo que é o nosso produto e esse é o segredo do sucesso da nossa marca». O empresário destacou, também, o contributo importante do TecMeat – Centro de Competências do Agroalimentar para o Setor das Carnes, instalado em Famalicão.

O responsável explicou que os hábitos dos consumidores são «um desafio permanente que obriga a uma dinâmica muito forte de investigação e de inovação para procurar o produto certo e ‘a gosto’ de quem consome». É, por isso, frisou, que a empresa tem uma equipa exclusivamente dedicada à inovação, investigação e desenvolvimento de produto.

Na visita à empresa, em Gavião, o presidente da Câmara elogiou a capacidade produtiva e inovadora da Primor. «Uma empresa que está num patamar elevado, que é referência no setor e que além da forte dinâmica de investigação e inovação no produto apresenta também uma grande preocupação com a sustentabilidade», apontou.

Ao nível da sustentabilidade, Pedro Pinto deu como exemplo o packaging, «onde temos procurado fazer inovação e desenvolvimento para redução do plástico, numa procura constante por embalagens mais recicláveis, com materiais mais amigos do ambiente».

A empresa, referência do setor, nasceu em Vila Nova de Famalicão há 63 anos e dedica-se à produção animal, abate e desmanche, transformação, comercialização e distribuição de produtos de charcutaria, carne fresca e congelada. Exporta mais de 40% da sua produção.

Com presença em mais de 30 países e mercados, o Grupo Primor é constituído pela ICM, Primor Charcutaria e Central Carnes, a que se junta a Valinho, marca do grupo em Angola.

Recorde-se que o Grupo Primor foi uma das marcas distinguidas com o prémio “Sustentabilidade & Inovação Created IN”, galardão atribuído pelo Município de Famalicão, na última Gala Created IN, reconhecimento pelo desempenho nas áreas da sustentabilidade económica, social e ambiental e inovação.