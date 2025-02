Famalicão Beer Fest 2025 vai acontecer em Julho

A Associação Famalicão em Transição felicita o município pela «proteção efetiva da área do Penedo da Lua e encostas envolventes», localizadas numa das zonas do Monte de Santa Catarina. Uma área onde foram encontrados vestígios arqueológicos. Mas não é esta a única razão que a Associação Famalicão em Transição encontra para a preservação do espaço, realça também as mais-valias do ponto de vista ambiental e ecológico deste monte.

«Com esta medida de proteção já existente no terreno, o património natural e arqueológico será tratado com maior cuidado, aspeto este fulcral quanto à preservação e regeneração da área em causa, pelo que apelamos a que todos respeitem as regras estabelecidas», refere a Associação, em nota à imprensa. «Estamos convictos de que este é o primeiro passo para a criação da Área Florestal Municipal Protegida/Parque Florestal do Monte de Santa Catarina e Monte de São João, e continuaremos o trabalho desenvolvido até agora, agradecendo os contributos da sociedade famalicense para esta causa e apelando à sua continuada mobilização», acrescenta.

A Associação Famalicão em Transição recorda que próximo desta encosta está instalada a Central Fotovoltaica de Gemunde.