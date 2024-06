Famalicão Beer Fest começa na quinta-feira

Calor pede cerveja, convívio com familiares e amigos quer cerveja, música e dança conjugam com cerveja. E o que rima com cerveja é Famalicão Beer Fest. Pois é, faltam poucos dias. Na próxima semana, de 4 a 7 de julho, na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira) junto ao Mercado Municipal, pode apreciar 140 cervejas artesanais, de 20 cervejeiros, nacionais e internacionais. É exemplo a estreia da LEFFE, a cerveja mais consumida do mundo em festivais. Há também novidades nacionais, como a POBEIRA, da Póvoa de Varzim. Juntam-se às clássicas e bem conhecidos do público, como a VADIA, PRAXIS e POST SCRIPTUM.

A melhor cerveja junta-se com os petiscos mais saborosos, garantidos pela Glanni, Roma Romã, Camionete, Santi Prego, Na Rua, Catedral dos Leitões, Pó-Presunto e Ovo. Além das novidades: FamaPizza, Goodfries (batatas fritas em cone), Endovélico (porco à antiga, javali fumado, folhados de alheira) e Crep’da Babeth Lisa.

Esta combinação perfeita fica melhor, ainda, com a animação a cargo do Grupo Classe. Todos os dias com sunset’s e noites animadas, com várias temáticas musicais. A pensar na comodidade das famílias, há novidades este ano para as crianças, com insufláveis da Be Kids, uma proposta que já existe em Famalicão.

Famalicão BEER FEST, que vai na quinta edição, é organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense (CIDADE HOJE Rádio/Jornal/TV). A qualidade do evento prova-se, também, pelo apoio de importantes marcas, como a Caixa Agrícola, Delta, Classe, Intermarché e Movimaison, bem como do Município de Famalicão.

O espaço é a renovada Praça Mouzinho de Albuquerque, antigo campo da feira, que oferece nas proximidades o estacionamento necessário para acolher os visitantes. Este é o tempo de celebrar o verão e, por isso, aceite esta proposta: junte a família e os amigos e, de 4 a 7 de julho, venha brindar à amizade. Milhares de pessoas costumam passar por lá.

Todas as novidades sobre este evento podem ser acompanhadas no Instagram e Facebook do festival.