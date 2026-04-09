Famalicão: Bem-estar e livros invadem o centro da cidade

Os mercados “Vai à Vila”, promovidos pela Câmara Municipal de Famalicão no centro da cidade, estão de regresso. Este mês decorrem os mercados Essência e do Livro.
Antes da literatura, a Praça D. Maria II recebe o Mercado Essência este fim de semana, dedicado ao bem-estar e ao esoterismo, oferecendo desde cristais e incensos a consultas de reiki, tarot e astrologia. No sábado, abre das 10h00 às 21h00; no domingo, o horário estende-se até às 18h00, com a tarde animada pelo concerto do famalicense Miguel Riva, uma proposta do projeto cultural “The Village”.
O Mercado do Livro decorre entre os dias 23 e 26 de abril, com a participação de editoras e livrarias locais. No primeiro dia decorre o lançamento da obra “Governar é Comunicar”, de Custódio Oliveira, às 18h00. Na sexta-feira, dia 24, o destaque vai para o concerto poético “Fragmentos”, às 21h30, seguido no sábado pela conversa “Vozes da literatura local”, que reúne os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho. Para o último dia do evento, domingo, está reservada uma sessão com o autor João Miguel Tavares, orientada por Jorge Reis-Sá, às 16h00. O mercado funcionará das 10h00 às 19h00 na quinta-feira e no domingo, prolongando-se até às 22h00 na sexta-feira e no sábado.