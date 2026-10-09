Na manhã deste domingo, 11 de outubro, será benzida a nova Casa Mortuária de Mogege, construção que teve o apoio municipal de 230 mil euros.
Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, vai participar na bênção e na entrega à população da Casa Mortuária, momento que vai decorrer após a eucaristia das 9h30.
A construção do edifício, localizado junto à igreja paroquial, contemplou o revestimento de paredes exteriores e interiores, tetos e pavimentos, a execução de caixilharias e carpintaria interior, arranjos exteriores, entre outros trabalhos.