Famalicão: Bênção das grávidas em Seide S. Paio

As festas em honra de Nossa Senhora do Parto, na paróquia de S. Paio de Seide, decorrem no próximo fim de semana, sendo que o ponto alto é a eucaristia solene de domingo, com a bênção das grávidas, bebés e crianças de colo.

As festividades começam sábado, com uma procissão de velas, às 21 horas, terminando com a Pregação em honra de N.ª Sr.ª do Parto. No domingo, decorre a eucaristia solene, às 10h30, com a bênção das grávidas; de tarde, a partir das 16 horas, sai a procissão em honra de Nossa Senhora do Parto.