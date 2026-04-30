Famalicão: Bênção das grávidas em Sezures, Jesufrei e Arnoso Santa Maria

Famalicão: Gil Dias quer aplicar a primeira derrota ao Benfica (c/vídeo)
«Um jogo difícil, complicado, com uma equipa que ainda não perdeu e é nosso objetivo conseguir vencer o Benfica. Sabemos que é difícil, mas também temos as nossas ideia, a nossa forma de jogar e, depois de regressar às vitórias (após 3 empates), queremos continuar. Faltam três jogos e queremos acabar em grande a época».
É desta forma que Gil Dias antevê o encontro deste sábado, com o Benfica, às 18 horas, no Estádio Municipal.
O jogador passou um breve olhar pelo passado recente da equipa e da ideia que o treinador lhes meteu na cabeça: «em qualquer lado vamos jogar para ganhar, à nossa maneira. É isso que temos feito», refere Gil Dias.
No FC Famalicão, pela segunda época consecutiva, sente «uma certa paz. Sinto-me bem, sei que sou importante na equipa e que tenho um papel dentro e fora do campo, porque quero mostrar que o Famalicão não é só um clube», referiu o extremo.
Confira as declarações no vídeo.
Famalicão: Caminhada do Dia da Mãe em Gondifelos
A Associação Mais Vida (IPSS) de Gondifelos convida a uma caminhada para celebrar o Dia da Mãe. É este domingo, dia 3, com início às 08h45, com concentração e receção no largo da igreja. Seguem em direção à Capela de Santa Maria Madalena, onde haverá animação musical e lanche convívio com a Academia Sénior; regresso à igreja, onde, às 10h30, será celebrada missa do Dia da Mãe. No final, ofertas especiais e uma lembrança para todas as mães.
Inscrição custa cinco euros, mas crianças até aos 6 anos não pagam. Contacto 969 203 790. O kit de caminhante é limitado, logo poderá não chegar para todos.
Este será um momento para celebrar o Dia da Mãe e para partilhar em comunidade.
Famalicão: Reta final ainda de muitas decisões na AF Braga
Os campeonatos na AF Braga caminham para o fim, mas ainda há várias decisões por tomar para algumas equipas; nomeadamente se a AD Ninense consegue segurar a liderança na série A, da divisão de honra; quem sairá campeão na série D da 1 ª divisão entre Ronfe e São Cosme, com as equipas separadas por apenas 1 ponto. O Serzedelo também entra nesta luta, pois tem 55 pontos, a quatro do líder.
Na divisão mais alta, o destino das equipas famalicenses, dificilmente mudará, com as formações do GD Joane e da AD Oliveirense, a ficarem em lugares tranquilos da tabela da pró nacional, estando respetivamente em 8 º lugar, com 44 pontos, e 9 º lugar, com 43 pontos, quando faltam apenas quatro jogos para jogar.
Na próxima jornada, mediante bons resultados, quer da formação de Sérgio Campos que recebe o Merelinense, quer do conjunto de Ricardo Martins frente ao Santiago Moscatelos, podem assegurar matematicamente a manutenção.
Na série A da divisão de honra, a AD Ninense procura segurar a preciosa vantagem de um ponto relativamente ao Forjães, quando apenas faltam 4 partidas para o final. A formação de Tiago Pinto, joga em Barcelos frente ao FC Roriz mais uma cartada importante na luta pela promoção e pelo troféu de campeão.
No que diz respeito, à divisão de honra, na série B, as equipas do município de Famalicão já se encontram com os destinos praticamente definidos para a próxima época, com a manutenção na mesma divisão, faltando apenas 4 jogos para as duas formações.
O conjunto de Emanuel Costa recebe uma equipa que ainda luta pelo 1 º lugar, o CCD Santa Eulália; já a formação de Nélson Carvalho, recebe o AC Gonça, que tenta fugir da zona de despromoção onde se encontra na 13 ª posição.
Na série D da 1.ª divisão, a luta promete continuar acesa até há última jornada entre as formações de Ronfe e São Cosme, encontram-se separadas apenas por 1 ponto, numa altura em que faltam apenas três jogos por disputar. O Serzedelo não está longe desta luta.
Na próxima jornada, a formação de Anísio Alves (Ronfe) desloca-se até Delães, que se encontra em nono lugar, com 26 pontos.
Já o conjunto orientado por Vítor Hugo (S. Cosme), desloca-se até Gondifelos, que se encontra no tranquilo quinto posto, com 38 pontos.
No que toca às outras equipas do Município de Famalicão, o Ribeirão dificilmente perde o quarto posto; na próxima jornada defronta o GD Fradelos, que se encontra logo abaixo com 38 pontos.
Já o GD Louro, está na 11 ª posição, com 16 pontos, dificilmente consegue subir de posição, podendo ainda dependendo dos resultados descer na tabela.
O Lousado recebe o Ruivanense com ambas as equipas já em fase de cumprir calendário, tentando apenas conseguir a melhor classificação possível.
Já o Calendário, está na última posição com apenas 4 pontos, mas não desce de divisão, devido a esta ser a última divisão da AF Braga. Nesta jornada defronta o GD Serzedelo.
Famalicão: Tiago Silva estreia-se no Rali de Portugal
O piloto famalicense e a Tiajo Motorsport têm presença garantida na mais importante prova do panorama nacional de ralis, o Vodafone Rali de Portugal, que se realiza entre os dias 7 e 10 de maio. Trata-se de uma estreia absoluta que Tiago Silva encara como «marcante» na sua carreira desportiva.
Para esta prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, Tiago Silva será navegado por Jorge Henriques, ao volante de Skoda Fabia Rally2.
O principal objetivo passa «pela aquisição de experiência, tanto em pisos de terra como num evento deste nível, que conta com uma comitiva de excelência a nível nacional e internacional», refere Tiago Silva.
Famalicão: CHEGA repudia chumbo de voto de protesto sobre alegada violência escolar
O grupo municipal do CHEGA, pela voz da deputada Teresa Margarida Borges, apresentou, na última Assembleia Municipal, um voto de protesto sobre «a grave situação de violência» na Escola Bernardino Machado, na vila Joane.
A denúncia tem por base relatos «de docentes e assistentes operacionais, sobre episódios de agressões de alunos» a estes profissionais. Segundo o CHEGA, estas situações «não estão a ser devidamente tratadas pela direção do agrupamento». Pelo exposto, em nota enviada à comunicação social, a Comissão Política «repudia o chumbo» pela maioria na Assembleia Municipal e acusa a direção da escola («segundo relatos», refere o CHEGA) de «normalizar a violência» na escola «pela omissão deliberada de quem tem o dever de proteger os profissionais de educação».
O Voto de Protesto do CHEGA propunha, por exemplo, a abertura imediata de um processo de averiguação independente; recomendar a divulgação pública e transparente de dados relativos a ocorrências disciplinares e segurança escolar; e instar as entidades competentes a garantir, sem ambiguidades, a proteção dos professores e o respeito dentro das escolas.
O chumbo da proposta pela maioria na Assembleia Municipal é, segundo o CHEGA, demonstrativo «da indiferença perante a segurança dos profissionais de educação e a autoridade nas escolas».
Famalicão: Gustavo Correia é o escolhido para o Famalicão x Benfica
O árbitro da AF Porto vai dirigir o encontro entre o FC Famalicão e o SL Benfica, partida da 32.ª jornada da I Liga, marcada para o final da tarde deste sábado, a partir das 18 horas, no Estádio Municipal.
Gustavo Correia terá como assistentes André Dias e Fábio Silva; Diogo Araújo é o quarto árbitro; Rui Oliveira no VAR e Fábio Monteiro no AVAR.