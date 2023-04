Famalicão: Martín e Gustavo Sá titulares no jogo com o Sporting

Na noite de domingo o Famalicão joga no Estádio José Alvalade, com o Sporting, e há duas certezas no onze inicial. Martín e Gustavo Sá serão titulares, em substituição dos castigados Penetra e Ivo Rodrigues. A certeza foi dada por João Pedro Sousa na antevisão a este jogo.

Ao final da manhã deste sábado, o treinador do Famalicão não escondeu a satisfação por a equipa estar a jogar partidas decisivas. A meio da semana foi a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o Porto, segue-se o Sporting, e novamente o Porto para a decisão final de quem estará a 4 de junho, no Estádio do Jamor.

«Estamos muito motivados. São jogos importantes para atingirmos objetivos a que nos propusemos» e que acontecem «numa altura boa, numa altura de decisões, porque queremos manter o lugar na Liga (6.º) e jogar a final da Taça de Portugal».

A cadência de jogos de elevada exigência, por isso motivadores de um maior desgaste físico, não preocupa o treinador do Famalicão, «porque estamos preparados para este ritmo forte, para esta densidade competitiva. É isto que os jogadores querem e é um bom sinal para o clube. Estamos preparados, física e emocionalmente, para esta densidade competitiva».

Para o adversário sobram elogios para a qualidade individual e para os níveis competitivos que patenteia. João Pedro Sousa assume que «vamos abordar o jogo da mesma forma, mesmo sendo numa sequência tão forte como esta. O objetivo é o mesmo e acredito que a resposta será positiva. O Sporting vai tentar condicionar as nossas ações, pressionar com e sem bola, temos de dar respostas a todos os níveis e temos de estar sempre atentos».

Martín vai com a ambição de trazer os três pontos – O defesa foi a voz do plantel. O jovem espanhol, que no onze vai substituir o castigado Penetra, fala «numa partida muito difícil perante um grande adversário, mas vamos com a ambição de conseguir os três pontos». O Famalicão está próximo de um lugar europeu, posição «que resulta do nosso trabalho. Estamos também nas semifinais da Taça de Portugal. Vamos jogo a jogo e, não saindo do nosso registo e trabalho, acredito que será possível».