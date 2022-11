Famalicão: Bênção de capacetes do Moto Clube de Nine adiado

Executivo municipal aprovou, esta quinta-feira, a adjudicação do serviço de transportes público à empresa TRANSDEV, num investimento municipal de 5 milhões de euros. Assim, a partir do próximo ano, será triplicada a oferta de transporte público rodoviário de passageiros no concelho que passará a ter mais percursos e mais horários, inclusive ao fim de semana.

O novo serviço, entra em funcionamento no primeiro dia do próximo ano, com um total de 50 linhas de transporte, das quais 18 são novas e 23 têm serviço ao fim de semana, com três circulações em cada sentido ao sábado e uma circulação em cada sentido ao domingo.

A rede de transporte rodoviário em Famalicão passará de um total de 734 mil quilómetros para mais de 2.1 milhões anuais de quilómetros percorridos. Tudo isto, anuncia o município, sem alterações tarifárias nos serviços que são da responsabilidade do município.

No dia em que foi aprovado o orçamento para o próximo ano, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, falou do transporte público rodoviário e o esforço financeiro associado a esta ribrica como «um bom exemplo da preocupação que este executivo tem em melhorar a qualidade de vida dos famalicenses e em ir ao encontro das suas necessidades».

O serviço adjudicado tem caráter transitório até ao arranque do MobiAve, onde Famalicão prevê investir 54 milhões de euros para garantir um serviço público eficiente de transportes rodoviários de passageiros no concelho, através de uma nova rede intermunicipal que integra, também, os municípios da Trofa e Santo Tirso.

Os percursos e horários das carreiras a operar pela Transdev no concelho no próximo ano estarão disponíveis para consulta no portal do município de Vila Nova de Famalicão, em www.famalicao.pt.