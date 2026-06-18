Famalicão: Bênção e inauguração da Casa Mortuária de Cabeçudos

O Grupo Leica Camera AG vai reforçar a sua presença em Portugal e transferir mais serviços da sua operação na Alemanha para a unidade de Vila Nova de Famalicão, onde já trabalha cerca de 700 pessoas em produção e desenvolvimento.

A garantia foi deixada ao Dinheiro Vivo por Andreas Kaufmann, chairman da marca alemã de ótica de precisão, que destacou que a empresa “vai crescer em Portugal nos próximos anos”, o que se traduzirá em mais postos de trabalho.

Atualmente, cerca de 90% da pré-produção da Leica já é feita em Portugal, sobretudo no Norte do país, com Famalicão a assumir um papel central. A empresa considera ainda transferir mais funções de suporte e serviços, beneficiando dos custos laborais mais baixos e da estabilidade da mão de obra local.

Segundo Kaufmann, o objetivo não é alterar a produção principal, mas sim reforçar áreas como serviços e atendimento ao cliente, que já estão parcialmente concentrados em Portugal.

A estratégia confirma a crescente importância de Vila Nova de Famalicão como polo industrial e tecnológico dentro da rede global da Leica.