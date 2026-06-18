Famalicão: Bênção e inauguração da Casa Mortuária de Cabeçudos

Este sábado, dia 20 de junho, a freguesia de Cabeçudos passa a ter Casa Mortuária. A bênção do espaço, marcada para as 16 horas, será feita pelo Bispo Auxiliar de Braga, Delfim Gomes. Marcará presença, também, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.
A nova Casa Mortuária resulta da remodelação de um antigo espaço de serviços, localizado no núcleo religioso da freguesia (igreja, salão paroquial, cemitério, casa paroquial). A obra contou com um apoio municipal de 93 mil euros e contemplou a remodelação dos espaços interiores e exteriores, incluindo a aplicação de novos revestimentos, renovação de caixilharias, carpintarias e equipamentos sanitários, bem como a valorização dos arranjos exteriores envolventes.
Recorde-se que também está em curso a ampliação do cemitério, num terreno de 1.600 m2, também adquirido pela Câmara Municipal.