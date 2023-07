Famalicão: Bênção e inauguração das obras de requalificação da capela de S. Marçal

A paróquia de S. Pedro de Esmeriz celebra, este fim de semana, as Festas de S. Marçal. Do programa realce para a bênção e inauguração das obras de requalificação da capela de São Marçal. O momento decorre às 10 horas de domingo, com a presença do Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Braga, D. Jorge Ortiga, do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do presidente da Junta, Armindo Mourão e do pároco Nuno Vilas Boas.

Uma hora depois, decorre a eucaristia de festa, presidida por D. Jorge Ortiga; a majestosa procissão sai às 16 horas.

José Cid é o cabeça-de-cartaz destas festividades, com concerto marcado para as 22 horas de sábado, dia que começa com a alvorada musical, às 8 horas, e uma hora depois tem início a arruada com a venda de bilhetes para o sorteio do touro, acompanhada pela comissão de festas e pelos escuteiros

No domingo, para além das celebrações religiosas, às 17h30 há música com a Casa de Esmeriz Ensemble & Convidados e, às 19 horas, sorteio dos vários prémios.