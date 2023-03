Famalicão: Bênção e Procissão dos Ramos na Praça 9 de Abril

Vila Nova de Famalicão recebe, de 12 a 14 de abril, a iniciativa nacional “À Descoberta do Turismo Industrial”, promovida pelo Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, coordenado pelo Turismo de Portugal. O roteiro inclui visitas guiadas a dois museus e a um produtor de vinhos verdes. Todas as visitas são gratuitas, mas sujeitas a marcação prévia.

No dia 12 de abril, o Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, espaço privilegiado de investigação e preservação do património industrial têxtil do Ave, vai ter visitas guiadas às 11h00 e às 15h00; no dia 13 de abril, é o Museu do Automóvel que vai estar de portas abertas, com visitas guiadas também às 11h00 e 15h00. Aqui, o visitante terão a oportunidade de ‘viajar’ pela evolução do design automóvel, desde os primórdios até ao final do século XX.

A agenda ‘À descoberta do Turismo Industrial’ termina a com uma passagem pela Castro Vinhos de Portugal, empresa familiar dedicada à produção de vinhos verdes. É na sexta-feira, 14 de abril, com visita guiada às 15h00. Os visitantes poderão ficar a conhecer a vinha, nomeadamente, a cultura, as castas e características da região, assim como a adega, onde será explicado o processo de vinificação, conservação, enchimento, rotulagem e funcionalidade dos equipamentos. Uma degustação do vinho da casa encerra a visita.

‘À descoberta do Turismo Industrial’ realiza-se de 8 a 14 de abril e abrange todo o território nacional, com visitas guiadas, workshops, exposições, demonstrações, exibições de filmes e documentários, degustações e provas, com o objetivo de revelar o património e a indústria viva que caracterizam e diferenciam os territórios.

Esta é uma iniciativa conjunta do Turismo de Portugal, das Entidades Regionais de Turismo do Porto e Norte, Centro, Alentejo e Ribatejo, Algarve e Direção Regional de Turismo do Açores, e dos restantes parceiros do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, cujo programa integral está em http://business.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Eventos/Paginas/a-descoberta-do-turismo-industrial.aspx .

Sobre o périplo por Vila Nova de Famalicão, poderá obter mais informações sobre as atividades e como se inscrever nas visitas em www.famalicao.pt/a-descoberta-do-turismo-industria .