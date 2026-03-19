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Famalicão: Benfica visita Academia na tarde sábado

A equipa B do Benfica visita a Academia do FC Famalicão, na tarde deste sábado, às 15 horas. O jogo, no campo n.º 1, é da jornada 9 de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão feminina.

As famalicenses estão no sexto lugar, com 6 pontos, enquanto que as benfiquistas são segundas, com 17 pontos. O FC Porto é líder, com 22 pontos.

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Famalicão: Pedro Ramalho arbitra o jogo FC Famalicão x CD Nacional

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, a contar para a jornada 27 da I Liga, o FC Famalicão recebe o CD Nacional, partida que será arbitrada por Pedro Ramalho. O árbitro da AF Évora terá como assistentes Diogo Pereira e Inácio Pereira: o 4.º árbitro é Bruno Costa.
O VAR/AVAR é da responsabilidade de Rui Soares e Márcio Azevedo.

A equipa de Hugo Oliveira está no sexto lugar, com 42 pontos, enquanto a formação de Tiago Margarido é décima sexta, com 22 pontos.

Na última jornada, o FC Famalicão venceu, 2-1, em Guimarães, o Vitória SC, enquanto que os visitantes foram derrotados, 1-0, pelo Estoril Praia. Na Liga o histórico mostra sete jogos entre as duas equipas, com 3 vitórias para FC Famalicão, 2 empates e 2 vitórias para os visitantes.

Famalicão: Equipa de futsal tem mais um jogo importante para a manutenção

Ao final da tarde de sábado, a partir das 18 horas, a equipa de futsal do FC Famalicão joga no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere, contra a equipa local. A partida é da 19.ª jornada do campeonato nacional, onde o conjunto famalicense luta pela sua sobrevivência na principal prova nacional.

O treinador Hugo Oliveira antecipa «muitas dificuldades», mas acredita ter a equipa «preparada e determinada». Faltam quatro jornada para o final da prova e «enquanto for possível, vamos acreditar e lutar», garante.

Recorde-se que o Famalicão é último da classificação, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas e está a dois pontos da AD Fundão, a primeira equipa fora da zona de despromoção.

O Ferreira do Zêzere está, tranquilo, no sexto lugar, com 24 pontos.

Lousado recebe caminhada solidária para apoiar tratamento de André Rebelo

Uma caminhada solidária vai realizar-se no próximo dia 28 de março, em Lousado, para apoiar André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, que está a lutar contra um cancro cerebral.

A iniciativa tem início no Parque do Souto, com concentração marcada para as 14h30 e arranque da caminhada às 15h00. A participação tem um donativo de cinco euros, designados simbolicamente como “5 passos”. As inscrições serão feitas no local e, no final da caminhada, será sorteado um cabaz de compras entre os participantes.

O objetivo é angariar fundos para ajudar André Rebelo a suportar os custos de tratamentos específicos, em Espanha, que representam um elevado encargo financeiro para a família.

Quem não puder participar na caminhada pode também ajudar através de donativo para o IBAN PT50 0193 0000 1051 0848 61615 ou através da página criada na plataforma GoFundMe.

Famalicão: Paulo Cunha nomeado relator para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço

O eurodeputado Paulo Cunha foi nomeado relator do Grupo PPE para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço (RFCS). Este fundo é um dos instrumentos-chave para acelerar a descarbonização da indústria pesada, promovendo simultaneamente a competitividade e a autonomia estratégica da União Europeia. Por isso, é importante também para a transição climática e transformação do modelo europeu.

Para o famalicense, chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, «a descarbonização da indústria europeia não pode ser feita à custa da sua competitividade. Precisamos de investir em inovação, tecnologia e conhecimento para garantir que a transição é não apenas verde, mas também industrialmente sustentável».

Enquanto relator do Grupo PPE, o eurodeputado acompanhará de perto a definição das prioridades de financiamento e das orientações técnicas do fundo, contribuindo para assegurar que os investimentos europeus respondem de forma eficaz aos desafios atuais.

«Este fundo representa uma oportunidade concreta para colocar a Europa na liderança da inovação industrial limpa. Se quisermos uma indústria forte no futuro, temos de investir hoje nas tecnologias que a vão transformar», acrescentou.

Recorde-se que Paulo Cunha é também relator para a Convenção sobre Inteligência Artificial, o primeiro tratado internacional que estabelece princípios claros para garantir que o desenvolvimento da IA respeita os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.

Famalicão: Cortejo de oferendas a favor de S. João

Na tarde do próximo domingo realiza-se um cortejo de oferendas em Landim. A iniciativa serve de angariação de fundos para a festa a S. João.

Promovido pela Comissão de Festas de S. João, o cortejo sai, pelas 14h30, junto ao recinto desportivo do FC Landim e termina na Alameda do Mosteiro, onde tem lugar o leilão de lenha e segredos.

A Comissão de Festas está determinada em recuperar o protagonismo destas festividades, outrora de grande projeção no território. Além da parte religiosa, chegaram a ter marchas.

Famalicão: Cerca de 1 500 pessoas contribuíram para o Plano de Ação do Desporto

Cerca de 1 500 pessoas responderam ao questionário de apoio à elaboração do Plano Estratégico e de Ação para o Desporto de Vila Nova de Famalicão, um documento que vai definir a visão, os objetivos e as estratégias para o desenvolvimento desportivo do concelho nos próximos cinco anos.

No mesmo âmbito decorreram ainda sessões participativas com a presença de mais de 200 pessoas, num processo teve a duração de um ano. A informação obtida vai permitir a definição de uma estratégia desportiva mais sustentável, inclusiva e inovadora no território famalicense, incluindo objetivos de desenvolvimento sustentável.

O processo de participação e auscultação contou com o envolvimento de cidadãos de diversos quadrantes da sociedade, nomeadamente, jovens, seniores, empresários e atletas famalicenses, dirigentes de associações locais e regionais, técnicos municipais e representantes de organismos públicos.

Após este processo de diagnóstico, que encerrou com a sessão participativa do passado dia 14 de março, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, será elaborada uma primeira proposta de Plano Estratégico e de Ação para o Desporto 2025-2030, que será apreciada pelo executivo camarário antes do início do processo de consulta pública, que deverá acontecer em breve.