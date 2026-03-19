Famalicão: Benfica visita Academia na tarde sábado

Famalicão: Paulo Cunha nomeado relator para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço

O eurodeputado Paulo Cunha foi nomeado relator do Grupo PPE para o Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço (RFCS). Este fundo é um dos instrumentos-chave para acelerar a descarbonização da indústria pesada, promovendo simultaneamente a competitividade e a autonomia estratégica da União Europeia. Por isso, é importante também para a transição climática e transformação do modelo europeu.

Para o famalicense, chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, «a descarbonização da indústria europeia não pode ser feita à custa da sua competitividade. Precisamos de investir em inovação, tecnologia e conhecimento para garantir que a transição é não apenas verde, mas também industrialmente sustentável».

Enquanto relator do Grupo PPE, o eurodeputado acompanhará de perto a definição das prioridades de financiamento e das orientações técnicas do fundo, contribuindo para assegurar que os investimentos europeus respondem de forma eficaz aos desafios atuais.

«Este fundo representa uma oportunidade concreta para colocar a Europa na liderança da inovação industrial limpa. Se quisermos uma indústria forte no futuro, temos de investir hoje nas tecnologias que a vão transformar», acrescentou.

Recorde-se que Paulo Cunha é também relator para a Convenção sobre Inteligência Artificial, o primeiro tratado internacional que estabelece princípios claros para garantir que o desenvolvimento da IA respeita os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.