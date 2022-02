Famalicão: Bernardo Vieira sagra-se campeão nacional

Já existe um projeto para a Casa Mortuária da Freguesia de Gondifelos. O equipamento vai ser construído entre o cemitério e a igreja paroquial, num espaço público, junto à Avenida das Oliveiras.

Trata-se de um edifício de apenas um piso, com formato quadrado e, aproximadamente, 100 m2, que inclui uma sala de cerimónias fúnebres com 77m2 de área, um sanitário unissexo – acessível para utilizadores com mobilidade condicionada – e um espaço de arrecadação para apoio à realização de cerimónias fúnebres.

O projeto, da autoria do arquiteto Pedro Brandão, foi apresentado no passado domingo, 20 de fevereiro, no salão nobre da Junta de Freguesia. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, o presidente da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Manuel Novais, e o pároco Vítor Ribeiro.

«É um equipamento relevante para as nossas comunidades», referiu o presidente da Câmara, porque «permite uma despedida com dignidade». O edil destacou que este projeto resultou da «política de proximidade» praticada pelo executivo, que permite obter um «conhecimento real das necessidades e anseios da população (…) validar decisões (…) ter a certeza de que aquilo que fazemos é o mais acertado».