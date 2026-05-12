Famalicão: Biblioteca da EB 2,3 Júlio Brandão assinalou a Festa da Flor

A presente edição da I Liga termina no próximo sábado, 16 de maio, com a realização da jornada 34. O FC Famalicão recebe o Alverca, às 20h30, no Estádio Municipal. Recorde-se que a equipa de Hugo Oliveira ocupa o quinto lugar, com 53 pontos, mais três que o seu diretor perseguidor, o Gil Vicente.
A última ronda começa com a receção do campeão FC Porto ao Santa Clara e do Moreirense FC ao AFS, encontros com início marcado para as 15.30 horas.
Mais tarde, a luta pela manutenção no principal escalão do futebol português joga-se a partir das 18 horas, com quatro partidas, enquanto os lugares europeus e de acesso à Allianz CUP disputam-se com três jogos com pontapé de saída marcado para as 20.30 horas.
Confira o calendário da última jornada:
Sábado, 16 de maio
Moreirense FC – AFS, 15h30 – V+
FC Porto – Santa Clara, 15h30 – SportTV
CD Nacional – Vitória SC, 18h00 – SportTV
Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18h00 – SportTV
FC Arouca – CD Tondela, 18h00 – SportTV
SC Braga – Estrela Amadora, 18h00 – SportTV
FC Famalicão – FC Alverca, 20h30 – SportTV
Sporting CP – Gil Vicente FC, 20h30 – SportTV
Estoril Praia – SL Benfica, 20h30 – SportTV