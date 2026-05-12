Famalicão: Biblioteca da EB 2,3 Júlio Brandão assinalou a Festa da Flor

O Bloco de Esquerda de Famalicão apresentou uma recomendação à Câmara Municipal para que hasteie a bandeira Arco-Íris do Orgulho LGBTQIAP+ no próximo domingo, Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia.

De acordo com o BE, «a visibilidade que a bandeira proporciona representa um passo importante na valorização da diversidade e na promoção da igualdade em Famalicão». Para além deste «ato simbólico», os bloquistas também solicitam ao Município que assinale a importância do mês de junho, «reconhecido mundialmente como o Mês do Orgulho». Para tal, propõe a realização de ações de sensibilização em escolas e serviços públicos, com o objetivo de promover a igualdade e a aceitação entre todos.

Entre outras propostas constantes da recomendação, o BE também desafia a Câmara Municipal para que coloque a cidade na Rede de Cidades Arco-Íris, «que conta com mais de 40 cidades, espalhadas pelo mundo, com políticas públicas específicas e boas práticas reconhecidas nas áreas da saúde, emprego, formação, habitação, combate à violência e que promovam a segurança, igualdade e a inclusão social da comunidade LGBTQIA+».

Os representantes do BE acreditam que «a visibilidade e o reconhecimento da comunidade LGBTQIAP+ são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O partido espera que a Câmara Municipal tome as medidas necessárias para que, no dia 17 de maio e durante todo o mês de junho, Famalicão se afirme como um modelo de suporte e inclusão para todos os seus cidadãos».

Recorde-se que desde abril deste ano é proibido hastear bandeiras de movimentos, partidos ou associações em edifícios públicos. A nova lei, aprovada por PSD, Chega e CDS, determina que apenas bandeiras institucionais podem ser exibidas e prevê multas até 4 mil euros.