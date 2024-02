Famalicão: Biblioteca da Lusíada mais acolhedora

O Conselho de Disciplina da AF Braga reúne esta quinta-feira e vai analisar o relatório do árbitro que entendeu terminar o Forjães-Joane, aos 80 minutos, quando a equipa famalicense vencia por 1-3.

Recorde-se que no passado domingo, em Esposende, esta partida da jornada 21 da pró nacional não chegou ao fim, com o árbitro, Tiago Abreu, a considerar que não tinha condições de segurança para continuar. Esta decisão «arbitrária» deixou o clube joanense indignado e, em comunicado, exigiu uma investigação da AF Braga.

A tomada de decisão de Tiago Abreu deixou toda a gente surpreendida. No final da partida, o treinador do Joane, Duarte Nuno, considerou que «o árbitro decidiu terminar a partida, quando nada aconteceu dentro das quatro linhas, a não ser uns empurrões, normais nos festejos do golo». O técnico adversário, Carioca, teve a mesma opinião: «Foi só ridículo. Não houve agressões: nenhum jogador foi agredido, nenhum treinador foi agredido e nenhum dirigente foi agredido».

Da decisão que o CD da AF Braga possa tomar, em Joane só se aceita uma de duas: a atribuição dos três pontos ou, então, jogar os 10 minutos em falta.

Entretanto, no próximo fim de semana joga-se a jornada 22 com o GD Joane a defender o primeiro lugar, com 44 pontos, na receção ao Cabreiros, sexto classificado, com 32 pontos. A partida está marcada para as 15 horas de domingo.

No mesmo dia e hora, o Bairro (16.º, 21 pontos) recebe o Maria da Fonte, principal adversário dos joanenses na luta pelo primeiro lugar. A equipa da Póvoa de Lanhoso está no segundo lugar, a três pontos de distância. A AD Ninense (11.º, 28 pontos) joga em casa do Vieira (13.º, 26 pontos).

Na noite de sábado, a AD Oliveirense (3.ª, 37 pontos) visita o Selho (9.º, 31 pontos).