A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco vai assinalar o centenário da morte de Sebastião de Carvalho com a inauguração da exposição documental “Sebastião de Carvalho (1869-1926): vozes e testemunhos”, a 14 de setembro.

Sebastião de Carvalho foi advogado, poeta, jornalista, dramaturgo e dinamizador cultural que dedicou grande parte do seu percurso à literatura, ao teatro e à intervenção na vida pública.

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada até ao dia 16 de outubro e reúne documentos que testemunham a vida e obra de Sebastião de Carvalho no início do século XX.