Ao final da tarde desta quinta-feira, às 18h30, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe a apresentação do terceiro volume da obra poética de Luís Serguilha.

A apresentação do volume III – “Uma estilização Uma Excripta”, da obra poética “Estética do Laharismo” -, será feita pelo professor universitário, escritor e ator José Miguel Braga e é de entrada gratuita

Luís Serguilha, escritor e curador das Raias Poéticas que se realizam em Famalicão, na Casa das Artes, foi recentemente destacado na revista académica Eutomia, editada pela Universidade Federal de Pernambuco, com uma vasta alusão à experimentações poético-ensaístas do famalicense.

Esta é já a terceira revista académica a focar-se na criação literária de Luís Serguilha, reunindo ensaios e artigos de investigadores, psicanalistas e críticos literários reconhecidos no panorama ibero-afro-americano.