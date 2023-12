Famalicão: Bikemania anima centro da cidade com o passeio de pais natais

O tradicional passeio do Pai Natal de Bicicleta realizou-se este domingo. Trata-se de uma iniciativa da Bikemania Famalicão que acontece há 11 anos.

Desta feita, voltou a juntar algumas dezenas de participantes trajados a rigor como manda a tradição. O grupo percorreu as principais ruas da cidade, espalhando um ambiente de alegria. Foi um dia com menos quilómetros que o habitual, com passagem pelo Parque da Devesa e uma paragem na Praça D. Maria II para uma volta no carrossel natalício. Ao longo do percurso foram, também, distribuídos doces por todas as crianças que circulavam na cidade.

O fim do passeio aconteceu na Praça 9 de Abril com o grupo a convidar todos os participantes para o tradicional Porto de Honra e degustação de Bolo Rei.

A associação agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros que apoiam a realização destes eventos totalmente gratuitos para a comunidade, em particular à Doce Pimentinha que forneceu os Bolos Reis e à Big Balloon pela oferta dos balões que foram entregues às crianças na cidade.