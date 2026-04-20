Famalicão: Bilhar do FAC joga final eight em casa

O Famalicense Atlético Clube volta a estar em destaque com a presença e organização da final eight do Campeonato Nacional de Bilhar às 3 Tabelas.

A competição vai decorrer na Academia de Bilhar do FAC, com sede na central de camionagem. O evento é de entrada livre e vai disputar-se entre 4 e 7 de junho.

O emblema de Famalicão estará representado pelos atletas Artur Figueiredo, Manuel Figueiredo, Carlos Veloso, Rui Gomes e Luís Marques.

Recorde-se que a secção de bilhar do Famalicense Atlético Clube garantiu esta fase adiantada da competição com um empate frente à Portuguesa de Leça, ainda com três jornadas por disputar.

Tiago Torres