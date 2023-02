Famalicão: Bilhar do Famalicense nos quartos de final da Taça

A próxima sexta-feira é dia de jogo, com o FC Famalicão a receber o Portimonense, mas também é dia dos famalicenses mostrarem a sua solidariedade. Ao longo da semana, com principal incidência no dia de jogo, será realizada uma recolha de material escolar (cadernos A5, lápis, canetas, borrachas, afias, etc) na Loja Oficial e na Academia (durante a semana) e no Estádio Municipal (no dia de jogo). Todo o material recolhido será entregue à HumanitAVE – Associação de Emergência Humanitária no âmbito de uma campanha de apoio a crianças da Guiné-Bissau.

Os bilhetes para o jogo com o Portimonense Sporting Clube, agendado para as 20.15 horas, no Estádio Municipal de Famalicão, já estão a ser vendidos, mediante as seguintes condições:

Sócios – 5 euros, com a quota 12 regularizada. Terá ainda direito a um bilhete de acompanhante para a Bancada Placard.pt, com a condição de o bilhete de acompanhante estar condicionado ao número de lugares disponíveis.

Público – 10 euros

O levantamento dos bilhetes terá de ser feito na Loja Oficial, nas bilheteiras do Estádio Municipal (no dia do jogo) ou através da bilheteira online

Os detentores de lugares anuais podem levantar igualmente um bilhete de acompanhante, mediante os lugares disponíveis.