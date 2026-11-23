A Liga Portugal Betclic regressa no próximo fim de semana e, na segunda-feira, o Futebol Clube de Famalicão viaja até Lisboa para defrontar o Sport Lisboa e Benfica, partida da 12.ª jornada, marcada para as 20h15, no Estádio da Luz.

O Famalicão já tem à venda os bilhetes na Loja Oficial, a 15 euros. Se pretender transporte, bilhete e autocarro ficam por 25 euros. A marcação deve ser feita até às 19 horas da próxima sexta-feira.

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A venda de bilhetes decorre até às 12 horas da próxima segunda-feira.

Recorde-se que o campeonato nacional esteve parado para compromissos de várias seleções, com a competição a ser retomada após uma longa paragem que até pode ter sido benéfica para os famalicenses.

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Ricardo Silva leva quatro jogos (um da Taça da Liga) à frente do plantel e terá aproveitado os últimos 15 dias para consolidar as suas ideias junto do grupo de trabalho que só ficou completo perto do final da passada semana, com a chegada dos internacionais Rofino (Guiné-Bissau), Mathias De Amorim (sub-21 de Portugal), Koutsias (sub-21 da Grécia), Abubakar (sub-23 da Nigéria) e Pedro Bondo (Angola)