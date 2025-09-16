Famalicão: Bilhete e viagem a 20 euros para apoiar a equipa em Rio Maior

A propósito dos 46 anos de criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), celebrado esta segunda-feira, o candidato à Câmara pela coligação, Mais Ação, Mais Famalicão -PSD/CDS-PP, realçou a importância das medidas a tomar em prol da saúde.

«Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É neles que começa a verdadeira saúde, mas infelizmente continuam a ser vistos como um serviço menor, fruto de décadas de falta de investimento», refere Mário Passos

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão assumiu competências na área da saúde em janeiro de 2024 e entre as suas responsabilidades está a gestão e realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção.

Entretanto, foram investidos cerca de 13 milhões de euros na construção/requalificação de 7 unidades de saúde – USF de São Miguel-o-Anjo (Calendário), Joane, Vale do Este (Nine) e Urbana (Famalicão), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Lousado e Ruivães/Landim e do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Famalicão – o candidato da coligação ‘Mais Ação. Obras realizadas com apoio de fundos do PRR.

O candidato quer continuar a apostar na melhoria das condições do edificado dos cuidados de saúde primários, «para que ninguém fique para trás e para que todos os famalicenses tenham acesso a cuidados de saúde de excelência».