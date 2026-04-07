Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Bilhetes à venda para a receção ao Moreirense

De regresso ao Estádio Municipal, na noite da próxima sexta-feira, o FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a partida com o Moreirense. A partida da 29.ª jornada da Liga Portugal Betclic começa às 20h45 e os bilhetes estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 3 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3774
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h45

Famalicão: Didáxis promove 3.ª Caminhada Solidária

A Didáxis – Cooperativa de Ensino organiza, no dia 26 de abril, a 3.ª Caminhada Solidária da Didáxis. Um projeto das turmas 1TDB e 2TDA do Curso Profissional de Desporto. Concentração às 9h30, na Didáxis, com t-shirt branca. A chegada está prevista para as 11h45, após 7,6 km de distância percorrida, de dificuldade baixa, com passagem pelo Parque de Lazer de Serzedelo.

Esta iniciativa tem por objetivos promover hábitos de vida saudáveis, reforçar o convívio entre a comunidade educativa e incentivar à prática regular de exercício físico.

Mas tem outro objetivo muito importante: uma vertente social, já que todas as verbas angariadas serão entregues à ONGD HumanitAVE, que desenvolve ações de apoio humanitário em Portugal e fora do país. O valor da inscrição depende da generosidade de cada pessoa.

Para que os objetivos se cumpram, a organização lança um apelo à participação de toda a comunidade, convidando famílias, associações e entidades locais a juntarem-se a esta causa solidária.

A Caminhada Solidária da Didáxis pretende ser um momento de «união, bem-estar e solidariedade, reforçando a ideia de que cada passo pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa», refere a Didáxis.

Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros

Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.

O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.

Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.

A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.

O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.

Famalicão: Concelhia do Chega visita forças de segurança e socorro

Nesta Páscoa, a concelhia do Chega visitou as forças de segurança do concelho como forma de reconhecer o trabalho diário das entidades que zelam pela segurança dos cidadãos.

Os representantes do partido tiveram a oportunidade de conversar com os profissionais, conhecer as suas dificuldades, mas também as suas motivações.

«Olhar nos olhos, agradecer cara a cara e ouvir quem está todos os dias na linha da frente é fundamental. Mais do que um gesto simbólico, este é um compromisso de proximidade e de valorização de quem protege a nossa comunidade», afirmou a delegação do Chega.

O partido reforça o compromisso «em estar presente, escutar e trabalhar para dignificar as condições de quem diariamente zela pela segurança e bem-estar dos famalicenses».

 

Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”

A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?

A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.

Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.

Famalicão: Francisco Silva convocado para a seleção de jovens promessas

O atleta do Grupo Desportivo de Natação, que recentemente se sagrou campeão nacional absoluto, está convocado para o estágio de preparação e avaliação da seleção nacional de promessas aquáticas. O estágio, entre os dias 17 e 19 de abril, decorre no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

Para este estágio, que visa preparar a seleção nacional para o Troféu Internacional Vila de Gijon, Espanha, foram chamadas 12 potenciais promessas da natação nacional.

Recorde-se que no dia 28 de março, Francisco Silva sagrou-se campeão nacional absoluto de Portugal, nos 100 metros costas. O feito foi conseguido com recorde pessoal (55:47). O título de Francisco foi alcançado em Coimbra, no decurso dos Campeonatos Nacionais Juniores, Sub-21 e Absolutos.

 

Famalicão: Vinte e cinco compassos em Calendário

No Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, a comunidade paroquial de São Julião de Calendário mobilizou cerca de 150 participantes (jovens e adultos), distribuídos por vinte e cinco compassos, que percorreram todas as ruas da localidade, anunciando Cristo Ressuscitado às famílias.

Na zona pastoral de Nossa Senhora de Fátima, três compassos saíram entre as 09h00 e as 12h30, terminando com a celebração da Eucaristia na capela local.

Já na zona de São Miguel o Anjo, cinco compassos iniciaram o seu percurso às 09h00, prolongando-se até às 13h00, com Eucaristia de encerramento na igreja.

Na área da igreja paroquial, dezassete compassos partiram igualmente às 09h00, percorrendo diversas ruas ao longo da manhã.

Da parte da tarde, pelas 17h45, teve início, no lugar da Castela, um cortejo com os participantes dos compassos que quiseram associar-se, seguindo em direção ao salão paroquial, onde foi celebrada a Eucaristia de encerramento da visita pascal.

No final, o pároco Padre Jorge Ferreira manifestou a sua satisfação pela elevada adesão das famílias que abriram as suas portas à visita pascal, apesar de reconhecer as dificuldades na organização atempada das equipas. ManSanches