Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Bilhetes disponíveis (com promoção) para os jogos com o Arouca e Nacional

O Futebol Clube de Famalicão propõe a campanha “Pack 2 Jogos por 1”, que inclui as receções ao Futebol Clube de Arouca (esta sexta-feira – 20h15) e Clube Desportivo Nacional (21 de março – 15h30).

Através desta campanha, poderá adquirir bilhetes para os referidos jogos por 5 euros (sócios) e 10 euros (público), sendo que a mesma está apenas disponível em https://bit.ly/4l2MJ7X (campanha não está em vigor na Loja Oficial).

Caso pretenda apenas adquirir bilhete para o jogo com o Futebol Clube de Arouca, poderá fazê-lo na Loja Oficial ou em https://bit.ly/4l2MJ7X.

Neste caso, para sócios custa cinco euros, com a quota 2 regularizada e para a Bancada Placard.pt. Para o público em geral são 10 euros.

É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h15. As portas abrem às 18h45.

Deixe um comentário

Famalicão: Associação Desportiva do Carril organiza visita à Serra da Estrela

A Associação Desportiva do Carril, da freguesia de Mogege, vai celebrar o Dia do Trabalhador, a 1 de maio, com um passeio à Serra da Estrela.

A iniciativa é aberta não só a sócios, mas também à população geral que poderá usufruir do ambiente de convívio, com paisagens únicas.

As inscrições podem ser feitas junto da direção da Associação Desportiva do Carril.

Famalicão: Tiago Reis com segundo lugar na abertura do Campeonato Todo-o-Terreno

O piloto da Team Transfradelos foi segundo entre os carros da categoria Challenger T3, na Baja TT Montes Alentejanos, que marcou a abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que decorreu no passado fim de semana, em Beja.

Ao volante de MMP, e navegado por Paulo Fiúza, Tiago Reis descreveu que no «primeiro setor seletivo tivemos problemas com a alavanca de velocidades, que nos dificultou o andamento. No dia de domingo, corremos atrás do prejuízo com o objetivo de chegar à frente, mas não conseguimos melhor que o segundo lugar final», apontou.

Também em carros MMP, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães foram quartos classificados da categoria e Edgar Reis/Fábio Ribeiro terminaram na quinta posição do Challenger T3.

Ambas as equipas tiveram, no Alentejo, o primeiro contato com o carro, mas a adaptação foi rápida e produtiva. «Há margem para fazer melhor e esta primeira experiência com o MMP deu-nos indicadores do que podemos melhorar a performance nas próximas provas», referiu Daniel Silva. Edgar Reis também considera que há espaço para tirar melhor partido do carro. «Foi a nossa primeira experiência e há sempre pormenores na condução e na adaptação que temos de fazer. Certamente com mais quilómetros de carro, vamos conseguir tirar ainda mais partido e fazer ainda melhor», mencionou o piloto, que no último setor de prova estava a ter bom andamento, mas ficou ‘barrado’ atrás de um adversário, que não correspondeu às solicitações de ultrapassagem e «tivemos de arriscar bastante para fazer essa ultrapassagem num terreno tão difícil».

A Baja TT Montes Alentejanos foi a primeira prova do CPTT, que este ano volta a desenrolar-se ao longo de sete rondas a que se seguem provas como a Baja TT Norte de Portugal (maio), o Raid Ferraria, a Baja TT Reguengos-Mourão, a Baja Portalegre 500 e a Baja de Lagos, no final da época.

Famalicão: No apuramento de campeão, sub-23 recebem o Santa Clara

Depois da goleada (4-0) imposta ao Benfica, na tarde do passado sábado, a equipa sub-23 do FC Famalicão volta a jogar em casa, na tarde desta terça-feira. O jogo com o CD Santa Clara, da oitava jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação é às 15 horas, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, com entrada gratuita para os sócios.

A equipa de Nicola Popovic é quarta da classificação, com 11 pontos, seguida do seu adversário, com menos um ponto. O Académico de Viseu é o líder, com 13 pontos.

Famalicão: Tão jovens e já cinquentenários

Na noite de domingo, em Vila do Conde, na partida com o Rio Ave, dois jovens jogadores do FC Famalicão chegaram aos 50 jogos. Rodrigo Pinheiro, lateral direito, que reassumiu a titularidade após lesão, e o médio Mathias de Amorim. Ambos chegaram ao clube na época passada.

Rodrigo (23 anos), vindo do FC Porto, rapidamente chegou à titularidade e na época de estreia esteve em 30 jogos, somando duas assistências. Esta época, já soma 20 jogos, um golo (logo na abertura da I Liga) e duas assistências.

Mathias (21 anos), depois de dois jogos nos sub-23, afirmou-se na equipa principal e fechou a época 24/25 com 26 jogos, um golo e duas assistências. Esta época conta 24 jogos, marcou quatro golos e uma assistência.

Famalicão Beer Fest está de volta para a 7.ª edição

De 2 a 5 de julho de 2026, a Praça Mouzinho de Albuquerque volta a receber o Famalicão Beer Fest, que este ano cumpre a sua sétima edição e reforça o estatuto de um dos eventos de verão mais aguardados em Vila Nova de Famalicão.

Organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, o festival aposta na diversidade e na qualidade, reunindo várias cervejarias artesanais, entre presenças já habituais e novas marcas que prometem surpreender o público. Durante quatro dias, não faltarão propostas para todos os gostos, com diferentes estilos e combinações de sabores.

A par da cerveja artesanal, o certame mantém a componente musical e o ambiente descontraído que têm marcado as edições anteriores, convidando a comunidade a sair à rua para momentos de partilha, animação e convívio no coração da cidade.

Famalicão: Depois do Arouca, Famalicão tem dois jogos ao sábado (às 15h30)

O FC Famalicão já tem dia e hora para as jornadas 26 e 27 da Liga Portugal Betclic. Depois da receção ao Arouca, esta sexta-feira, às 20h15, a jornada 26, em Guimarães, com o Vitória SC joga-se no dia 14 de março (sábado), às 15h30.

Depois, a jornada 27, também às 15h30, é no dia 21 de março (sábado), no Estádio Municipal, com o Nacional.