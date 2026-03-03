Famalicão: Bilhetes disponíveis (com promoção) para os jogos com o Arouca e Nacional

O Futebol Clube de Famalicão propõe a campanha “Pack 2 Jogos por 1”, que inclui as receções ao Futebol Clube de Arouca (esta sexta-feira – 20h15) e Clube Desportivo Nacional (21 de março – 15h30).
Através desta campanha, poderá adquirir bilhetes para os referidos jogos por 5 euros (sócios) e 10 euros (público), sendo que a mesma está apenas disponível em https://bit.ly/4l2MJ7X (campanha não está em vigor na Loja Oficial).
Caso pretenda apenas adquirir bilhete para o jogo com o Futebol Clube de Arouca, poderá fazê-lo na Loja Oficial ou em https://bit.ly/4l2MJ7X.
Neste caso, para sócios custa cinco euros, com a quota 2 regularizada e para a Bancada Placard.pt. Para o público em geral são 10 euros.
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h15. As portas abrem às 18h45.