Famalicão: Boa disposição e muito trabalho na terceira semana de preparação para a nova época

A 5.ª edição do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore decorre de 31 de julho a 3 de agosto com as danças típicas da Polónia, Colômbia, Chile, Bulgária, Chéquia, México, Hungria e, claro, Portugal.

À semelhança dos anos anteriores, além da cidade, haverá apresentações descentralizadas, desta vez em Joane e Landim. A gala de abertura acontece na noite de 31 de julho, às 21h30, na Praça D. Maria II; no dia 1 de agosto, à mesma hora, exibição no adro do Mosteiro, em Landim; no dia seguinte, também às 21h30, é o encerramento, no Parque da Ribeira, em Joane.

O festival, da responsabilidade do Grupo Etnográfico Rusga de Joane, tem o apoio do município de Vila Nova de Famalicão, das Juntas de Freguesia de Joane e Landim, da CCDR-Norte, da Federação do Folclore Português, da Fundação INATEL, da Associação CIOFF Portugal, das gráficas ENIF e Dar Ideias e do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado.

«O FAMAFOLK afirma-se, ano após ano, como um palco privilegiado para o encontro de culturas. Em 2025, regressa com novo fôlego e renovado entusiasmo para oferecer ao público uma verdadeira celebração da diversidade através da dança e da música tradicional dos quatro cantos do mundo», refere o presidente da Rusga de Joane, Ricardo Mendes Azevedo.

Esta é, também, a edição final do ciclo de avaliação para a obtenção do selo de qualidade do CIOFF® (Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais), entidade com estatuto consultivo junto da UNESCO.

Do programa consta, no dia 31 de julho, às 15h30, um workshop sobre “Danças do Mundo”, marcado para a Praça D. Maria II; 21h30, na mesma Praça, espetáculo de abertura com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, Grupo Etnográfico da Areosa (Viana do Castelo), mais da Polónia, Colômbia, Hungria, Bulgária, Chile, Chéquia e México. Na sexta-feira, dia 1, pelas 21h30, no Adro do Mosteiro, com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, mais os estrangeiros convidados. No sábado, dia 2, no Parque da Ribeira, além dos estrangeiros, atua o Rancho Folclórico e Etnográfico do Vale de Açores (Mortágua), terminando com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

No domingo, dia 3, entre as 11 e as 12, junto à igreja de Joane está marcada uma cerimónia Ecuménica (a busca pela união apesar das diferenças).