Famalicão: Bodas sacerdotais de diamante do Padre Adelino Costa

No passado fim de semana, na comunidade paroquial de São Julião do Calendário foram celebradas as bodas sacerdotais de diamante do padre Adelino Costa (28.10.1964 – 28.10.2024).

Com muita simplicidade, o programa teve, na noite de sábado, um concerto na igreja de São Miguel o Anjo, com vários momentos musicais por vários jovens instrumentistas, assim como a participação da Orquestra de Cordas da Artave. Foi, ainda, projetado um filme de imagens com momentos dos 60 anos de sacerdócio do padre Costa.

No domingo, às 11 horas, decorreu o cortejo (foto) da igreja de São Julião para o salão paroquial, onde presidiu à celebração da eucaristia de ação de graças pelo dom do sacerdócio, tendo a concelebrar o pe. Francisco Carreira, Arcipreste de Famalicão, e o pe. Jorge Ferreira, pároco de Calendário. A celebração, que foi solenizada por todos os movimentos paroquiais, terminou com a comunidade a entregar-lhe flores e lembranças de reconhecimento. Depois, no átrio do salão, foram cantados os parabéns ao padre Costa; cortado e distribuído o bolo de aniversário.

O padre Costa é natural de Calendário onde está há 42 anos como vigário cooperador, mas com mais dedicação à zona pastoral de S. Miguel o Anjo, sendo ali, o grande impulsionador da construção do salão cultural e recreativo e, da nova igreja. Paralelamente, para além de escrever alguns livros, foi capelão dos B. V. de Famalicão e presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, em Braga. Durante alguns anos lecionou na Escola D. Sancho I e na Universidade Lusíada de Famalicão.

ManSanches